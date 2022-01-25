Москва, , 15:28 — REGNUM Рэп-музыкант Ганвест (Руслан Гоминов) опубликовал новую песню, получившую название «Луи Питон». Премьера работы состоялась на всех музыкальных сервисах 25 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В композиции автор повествует о своей размеренной жизни, наполненной дорогостоящими покупками. Этот сингл стал первым релизом артиста в 2022 году.

Напомним, что Ганвест начал свою музыкальную деятельность в 2010 году, однако слава пришла к нему с выходом трека «Дурман» летом 2018 года. В 2021 году рэпер успел представить 13 новых композиций.

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