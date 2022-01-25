Саратов, 25 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Саратова 25 января прошли проверки после очередных сообщений о возможных минированиях. По данным правоохранителей, информация об угрозах взрывов в образовательных учреждениях города была направлена с иностранных серверов.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

После проверки всех школ Саратова факты о минировании не подтвердились, передает telegram-канал правительства области «Пул №64». В настоящее время устанавливаются злоумышленники, причастные к заведомо ложным сообщениям о террористических атаках. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с начала 2022 года третий раз экстренные службы обследуют школы. Учебный процесс прерывался в связи с работой экстренных служб по обследованию зданий.

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