Москва, 25 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине вошли 212 спортсменов. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Fair.ru Олимпийский флаг

Отмечается, ОКР утвердил состав команды на Игры. На соревнования едут 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. Самая большая заявка у хоккеистов: 25 игроков в мужской команде, 23 — в женской.

Всего в состав делегации войдёт 461 представитель. Кроме спортсменов, это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники ОКР и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Также отмечается, что в списке участников могут быть единичные изменения, поскольку сейчас решается вопрос о предоставлении российской команде двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.