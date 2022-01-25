Талукан, Афганистан, 25 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что неизвестные убили мужчину после его похищения. По данным источников, мужчину звали Хабиб, он был жителем уезда Фархар этой провинции.

Убийства

Уточняется, что тело мужчины было обнаружено 24 января в уезде Фархар.

Максуд Акбари, племянник убитого, рассказал газете «8 Собх», что у мужчины не было личных счетов с кем-либо и что он был похищен с целью получения выкупа.

По его словам, похитители действовали «жестко». Ранее неизвестные убили бывшего госслужащего и забрали его автомобиль.

Хотя чиновники правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли о сокращении организованной преступности и похищений, в последние месяцы в различных провинциях произошло несколько похищений людей.