Пекин, , 15:25 — REGNUM Разработчики TikTok создают ряд новых функций. Об этом 25 января сообщает TechCrunch.

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По данным СМИ, в соцсети тестируют использование аватаров, фильтрацию по ключевым словам на странице рекомендаций, групповые чаты, а также совместное использование экрана в прямых эфирах. При этом разработчики отметили, что тестирование функций не означает их однозначное появление в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в TikTok начали тестировать систему платных подписок. Изначально было неизвестно, каким образом создатели роликов будут взимать плату за свой контент, однако теперь разработчики сообщили, что подписка будет осуществляться, как у сервиса Twitch. Оформившие её пользователи получат доступ к эксклюзивным реакциям и комментариям.

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