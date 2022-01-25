Уфа, 25 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил студентов с праздником, а Башкирский государственный педагогический университет с 55-летием. Об этом 25 января он сообщил на совей странице в социальной сети.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

Хабиров отметил, что в Башкирии происходят значительные изменения в сфере высшего образования и науки. Так, созданный Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня объединяет значительный потенциал вузов региона. А проект возведения межвузовского студенческого кампуса был поддержан Правительством России.

«Мы заинтересованы в развитии высшего образования в нашей республике. На днях я подписал указ о господдержке республиканских вузов — получателей гранта программы «Приоритет-2030», его сумма — 200 млн рублей», — напомнил глава региона.

Он также отметил, что руководство Башкирии всегда найдет дополнительные ресурсы для развития региональных университетов и обязательно поддержит перспективные инициативы и проекты.

«Всех студентов с праздником, а БГПУ и с юбилеем, с 55-летием! Высот, достижений! На нас всегда рассчитывайте!» — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфу доставили истребитель-бомбардировщик Су-34 для студентов университета.