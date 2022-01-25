Москва, 25 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Опрос о будущих профессиях провело среди учащихся 1−11 классов российских школ в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января, Российское движение школьников (РДШ). Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Опрос проходил в школах, где есть отделения РДШ, с 17 по 21 января. В нём приняли участие 23 497 детей из 85 регионов страны, из которых свыше половины (57,3%) — ученики 9−11 классов.

В ходе исследования школьники отвечали на вопросы, какие специальности и вузы они считают наиболее престижными, а также где и на какую профессию планируют учиться.

Так, получить высшее образование после окончания школы собирается большинство опрошенных школьников (53,7%). Четверть опрошенных будет поступать в техникумы или колледжи (24,4%). Чуть менее половины школьников (44,9%) останутся учиться в своем регионе, 15% собираются получать образование в другом регионе России. В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть школьников (19,8%).

При этом в списке самых престижных университетов — преимущественно вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а лидерами рейтинга являются: МГУ (26,3%), СПбГУ (10,1%) и МГИМО (5,2%).

Рейтинг профессий, которые все опрошенные школьники считают наиболее престижными, возглавили профессии медицинской сферы (10%) в то же время, медицина является лидером у ребят с 1 по 8 класс, тогда как среди школьников 9−11 классов первое место занимают профессии в области компьютерных технологий.

Также в пятерку наиболее престижных профессий по мнению школьников вошли IT-специалисты (9,9%), предприниматели (8,2%), журналисты и блогеры (7,4%), а также юристы (7,3%).

Помимо того, в рейтинге специальностей, на которые дети планируют поступать после школы, на первом месте снова оказалась медицина (16,1%), также довольно много участников опроса (10,7%) пока не сделали выбор. Кроме этого, в пятерку наиболее популярных ответов вошли творческие профессии (10%), IT-технологии (9,5%), а также военная служба, полиция и МЧС (9,2%).

«Этот опрос показал, что мы движемся в верном направлении. Результаты говорят как о том, что мы слышим детей и можем предложить проекты, соответствующие их запросам, так и о том, что нам удается направлять их интересы, помогать ребятам в выборе будущей профессии. Например, у нас большое число творческих проектов — это и театр, и мода, и кино, и медиа. Вполне закономерно профессии, связанные с творчеством, оказались в топе, обойдя даже нефтегазовую и банковскую отрасли. Для ребят, увлеченных компьютерами, у нас есть очень популярное кибернаправление, а с прошлого года мы активно развиваем направления, связанным с научными разработками и технологическим предпринимательством, привлекая в них серьезных партнеров», — прокомментировала результаты опроса исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Отметим, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Целью организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.