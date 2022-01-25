Скопье, 25 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной политики Северной Македонии 25 января сообщило о начале выплаты пенсий за январь. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По данным журналистов, пенсии в стране были увеличены на 2,9%. Выплаты будут выплачиваться до конца месяца и поэтапно, чтобы гарантировать большую защищенность пенсионеров в период пандемии.

Сразу же получат выплаты пенсионеры, пользующиеся банковскими картами. Наличные выплаты будут производиться по очереди начиная с обладателей самых низких пенсий.

Первыми, 26 января, средства получат пенсионеры, получающие до 11 тысяч денаров, 27 января — 11−14 тысяч денаров, затем — 14−18 тысяч и 31 января получат пенсии наименее уязвимые категории пенсионеров, получающие свыше 18 тысяч денаров.