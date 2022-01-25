Сантьяго, , 15:37 — REGNUM Более 3000 грузовиков застряли к 24 января на пограничном перевале между Аргентиной и Чили из-за чрезвычайно строгих санитарных требований со стороны Чили. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Перуанские Анды

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Проблема с переходом границы для грузовиков и фур началась в начале прошлой недели, когда чилийская сторона в одностороннем порядке изменила протоколы на въезд, тем самым снизив пропускную способность перевала в несколько раз. МИД Аргентины призывает к немедленной нормализации движения.

С середины января Чили требует тестировать в пограничной зоне на коронавирусную инфекцию 100% водителей грузовиков, а также предоставлять отрицательный ПЦР-тест перед началом поездки. Количество развернутых для тестирования постов оказалось недостаточным, что привело к многодневной многокилометровой пробке на границе.

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