Женева, Швейцария, 25 января 2022, 15:22 — REGNUM Исполком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру действующего генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Соответствующее решение члены исполкома приняли 25 января на 150-й сессии в Женеве.
Генеральный директор является главным административным и техническим лицом Всемирной организации, осуществляющим контроль над международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.
Гебрейесус, впервые заступивший на этот пост в 2017 году, является единственным кандидатом.