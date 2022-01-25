Женева, Швейцария, 25 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Исполком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру действующего генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Соответствующее решение члены исполкома приняли 25 января на 150-й сессии в Женеве.

Who.int Тедрос Аданом Гебрейесус

«Исполнительный комитет выдвигает Тедроса Аданома Гебрейесуса на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения и представляет эту номинацию 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения», — сообщила представитель секретариата.

Генеральный директор является главным административным и техническим лицом Всемирной организации, осуществляющим контроль над международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.

Гебрейесус, впервые заступивший на этот пост в 2017 году, является единственным кандидатом.