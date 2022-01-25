Москва, 25 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Штабы акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон» активизируют деятельность во всех регионах страны, об этом сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, депутат Госдумы Артем Метелев (фракция «Единая Россия»).

ИА REGNUM Бейдж волонтера

«Друзья, в Россию пришел «омикрон». Рост заболевших по +10 тысяч каждый день. Растет число госпитализированных, больничные койки заканчиваются. «Омикрон» накрывает волной и ближайшие месяцы ситуация будет еще хуже. Мы активизируем работу штабов #МЫВМЕСТЕ во всех регионах. Волонтеры, Фонды и представители бизнеса усилят поддержку больниц и пациентов, находящихся на лечении дома или самоизоляции, пенсионеров и многодетных семей. Штабы взаимопомощи работают без выходных во всех 85 регионах», — написал на своей странице в социальной сети Артем Метелев.

Он также сообщил, что на сайте мывместе. рф запущена специальная «школа восстановления» для тех, кто перенес COVID-19. В школе проходят мастер-классы по вестибулярной и дыхательной гимнастике, а также можно получить персональную консультацию врачей, специалистов.

«Волонтеры продолжат работать в колл-центрах, отвечать на звонки в приемных отделениях, информировать граждан о результатах ПЦР-тестов, помогать медперсоналу в вакцинации населения от COVID-19, доставлять продукты, лекарства первой необходимости пожилым и людям с ОВЗ. Спасибо всем волонтерам и штабам, медикам и всем причастным! Берегите себя!» — заключил Артем Метелев.