Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Рестораторы Санкт-Петербурга во главе с Александром Коноваловым пытаются получить доступ к опечатанным в ходе рейда заведениям. Очевидцы сообщают в социальных сетях о скоплении людей и представителей правоохранительных органов на улице Рубинштейна 25 января.

Ресторан на улице Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы сейчас находимся здесь для того, чтобы владельцы заведений попали в незаконном опечатанный их бар. В присутствии наших юристов и адвокатов они будут выяснять, на каком основании доступ к барам прекращен», — сообщил Александр Коновалов.

Инициатор движения, бойкотирующего проверку QR-кодов у посетителей, Александр Коновалов прибыл на улицу Рубинштейна для того, чтобы получить доступ к заведениям, чья деятельность временно прекращена из-за нарушений.

На место скопления людей прибыли сотрудники правоохранительных органов. Александр Коновалов подписал документ о недопустимости митинга. Таким образом он снял с себя ответственность об организации протеста.

Напомним, в ходе рейда в Петербурге приостановлена работа 20 заведений. Главной причиной стала работа в период действия комендантского часа и отсутствие QR-кода.

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