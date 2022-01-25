Кабул, 25 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На фоне обострения экономических проблем в Афганистане, молодая пара пожертвовала угощения, которые они запланировали раздать на своей свадебной церемонии, в пользу нуждающихся в Герате.

Pixabay.com Постная еда

Джавад Баят и Бехназ Расули в интервью газете «8 Собх» сказали, что из-за бедственного положения людей они решили распределить расходы на свою свадебную церемонию среди нуждающихся.

Они раздали горячую еду и 100 килограмм баранины более чем 1000 бедняков в Герате. Молодые люди, которые одновременно являются активистами гражданского общества и СМИ, считают, что люди должны помогать нуждающимся.

По словам молодой пары, большое количество людей в последние месяцы потеряли работу из-за экономических проблем, и молодежь может поддержать их.

Ранее другая молодая пара в Герате пожертвовала свои свадебные расходы в пользу нуждающихся.