Москва, 25 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Некоторых американских политиков и военных можно причислить к «российской пропаганде», если принять во внимание слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 25 января высказывание Псаки в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Псаки ранее заявила, что оценка вывода американского контингента из Афганистана по решению президента Джо Байдена как полной катастрофы — это «российская пропаганда». Захарова напомнила, что «стратегическим провалом» назвал уход из Афганистана председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Мы записываем его в «российскую пропаганду», — написала Захарова.

Туда же, по её словам, следует отнести и члена комитета палаты представителей Конгресса США по делам вооружённых сил Майка Роджерса, который заявил об «историческом провале президента Байдена» в контексте Афганистана.

О провале США в августе 2021 года, который нельзя оправдать, заявил также бывший координатор американских операций в Афганистане генерал Дуглас Льют, он тоже записан в ряды «российской пропаганды», как и десятки тысяч других американских экспертов, добавила дипломат.

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