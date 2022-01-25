Москва, 25 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В дипломатии очень важно не только то, что сказано, но и то, какие формулировки использованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Kremlin.ru Флаги США и России

«Представитель Госдепа США заявил, что американская сторона не пойдет на «односторонние уступки» — мол, если Россия что-то хочет получить, она должна предложить что-то взамен.

Но в качестве встречных шагов могут быть поданы различные обязательства. Например, обещание не размещать стратегические вооружения в Латинской Америке. Или не вторгаться на Украину. Или возобновить действие договоров, ранее сорванных Трампом.

При правильной подаче это всё может позволить выдать итоговый результат как успех американской дипломатии.

Конечно, такие формулировки не означают, что США уже созрели для компромисса, но полностью закрывать для себя его возможность в Вашингтоне не хотят.

Своим ультиматумом российская сторона реально поставила их в неловкое положение — либо нужно признать свое стремление к получению военного превосходства и отказ дать России гарантии безопасности, либо проявить слабость.

После Афганистана последнее может полностью похоронить электоральные шансы демократов. В то же время, в случае отказа ответные шаги России, на которые США будет нечем ответить, также продемонстрируют их слабость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками. Москве тоже придётся делать какие-то шаги, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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