Москва, , 15:15 — REGNUM Молодежь всегда была и остается безусловным приоритетом для руководства страны. На встрече со студентами в их главный праздник — Татьянин день — президент Российской Федерации Владимир Путин еще раз подчеркнул, что государство прислушивается к мнению молодых людей, знает и решает их проблемы, поддерживает их идеи и, что самое главное, верит в них. Об этом журналистам рассказала президент Российской академии образования, академик Ольга Васильева, комментируя встречу.

Студент ИА REGNUM

«Счастье, что сегодня все больше ребят осознанно подходят к выбору профессионального образования и всерьез рассматривают карьеру ученого. Именно в студенческие годы мы делаем первые шаги в науке. На этом пути студенты и аспиранты всегда получают поддержку и внимание, как со стороны главы государства, так и академического сообщества», — подчеркнула она.

«Отрадно, что молодые люди могут в открытом диалоге рассказать Президенту страны о том, что их действительно волнует: места в общежитиях, повышение качества и доступности образования, развитие студенческого спорта и молодежных технопарков… Уверена, что в результате именно такого живого общения профессиональное сообщество увидит новые пути развития системы образования в России», — продолжила Ольга Васильева.

«Отдельно хочу остановиться на том, что во время встречи Президент сказал о важности популяризации науки и научной деятельности. Российская академия образования развивается как головная организация в сфере наук об образовании, но не только научная и исследовательская деятельность является нашим приоритетом. РАО возвращается к просвещению — в области педагогики, детской физиологии и психологии, — всего спектра наук об образовании. Как показывает анализ, и родители, и учителя — все нуждаются в этом. Мы запускаем собственный проект — «ЛекторРАО». Ведущие ученые и методисты в формате видеолекций поделятся данными последних достоверных исследований, практическими рекомендациями, которые будут доступны самой широкой аудитории. Мы приглашаем талантливых студентов-исследователей, будущих педагогов принять участие в проекте. Нам очень нужны ваши свежие идеи, энергия, талант», — завершила свой комментарий Ольга Васильева.

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