Приштина, Сербия, 25 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Посол Германии в Косово Джон Род 25 января поздравил Косово с успехами в борьбе с коррупцией. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Дипломат назвал хорошей новостью известие о том, что Косово улучшило на три пункта свой рейтинг по индексу восприятия коррупции, составленный международной некоммерческой организацией Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Джон Род «Действительно, Косово добилось явных успехов в борьбе с коррупцией. В индексе по борьбе с коррупцией Косово обогнало 17 стран и теперь находится на 87 месте. Мы призываем Косово в конце-концов начать серьезную борьбу с коррупцией. Продолжаете также. Косово пользуется полной поддержкой Германии».

Индекс восприятия коррупции — это показатель, который оценивает степень коррумпированности страны по шкале от 0 до 100, где 100 — абсолютно свободная от коррупции страна. Страны ежегодно ранжируются по степени восприимчивости к коррупции, на первом месте в рейтинге — самые коррумпированные страны. Косово увеличило свой индекс с 36 до 39 за 2021 год.