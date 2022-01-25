Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 25 января прибыл на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает телеканал Publika.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Его сначала вызывали в декабре 2021 года по делу Energocom. Тогда адвокат политика попросил время на ознакомление с делом. Теперь экс-президента вызвали на допрос повторно.

Додон свою вину отрицает. Он считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по этому делу является политическим преследованием действующих властей. Допрос шёл более трёх часов.

«Вы не избавитесь от недовольства людей с помощью вызова меня в прокуратуру», — заявил политик после допроса.

Напомним, Додона подозревают в содействии хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Тогда он был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. По версии следствия Додон, дал согласие закупать электроэнергию по завышенным ценам, чтобы участники схемы могли присвоить разницу при оплате.

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