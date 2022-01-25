Богота, , 15:22 — REGNUM

Верховный суд Колумбии провел 24 января очередное слушание по делу «Cenepolitica», направленному на установление связи между владельцем незаконного ранчо и торговца Хосе Эрнандеса и предвыборной кампанией действующего президента страны Ивана Дуке.

Иван Дуке (сс) Policía Nacional de los colombianos

Дело получило огласку после того, как были раскрыты подробности разговоров с убитым владельцем ранчо Эрнандесом. В них говорилось о предполагаемом предоставлении незаконных денег в фонд президентской кампании Дуке.

Суд вызовет для дачи показаний секретаря бывшего президента Альваро Урибе Клаудию Дасу, чьи имена также прозвучали в рамках расследуемых разговоров, а также вдову Эрнандеса.

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