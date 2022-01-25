Москва, 25 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Российский фигурист Михаил Коляда не примет участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

(сс) Palickap Михаил Коляда

Отмечается, что несколько дней назад Коляда заболел, поэтому не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск он стал ПЦР-тест, который дал положительный результат.

В составе сборной России Коляду заменил Евгений Семененко.

Напомним, Коляда является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, а Семененко чемпионом мира 2021 года в командных соревнованиях.