Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры, его заменил Семененко
Москва, 25 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Российский фигурист Михаил Коляда не примет участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
(сс) Palickap
Михаил Коляда
Отмечается, что несколько дней назад Коляда заболел, поэтому не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск он стал ПЦР-тест, который дал положительный результат.
В составе сборной России Коляду заменил Евгений Семененко.
Напомним, Коляда является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, а Семененко чемпионом мира 2021 года в командных соревнованиях.