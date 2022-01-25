Оренбург, 25 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Оренбурге учительница начальных классов стала жертвой школьной травли. Мать ученика в присутствии детей ударила педагога. После этого педработнику потребовалась медицинская помощь. Об этом в телеграм-канале сообщил координатор проекта «Бюро расследований» ОНФ Дмитрий Болдырев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«И таких случаев, когда учителя попадают под «пресс» со стороны родителей, становится все больше. Поэтому срочно нужно продумать вопрос, по привлечению профессиональных медиаторов, для разрешения конфликтов в образовательных учреждениях, иначе быть беде», — считает общественник.

В администрации города в свою очередь сообщили, что инцидент произошел на прошлой неделе (17−23 января), и заявили, что конфликтная ситуация между учителем и родителем будет урегулирована. Специалисты городского управления образования выезжали в школу для проведения беседы с участниками конфликта.

По данным мэрии, мать школьника посчитала действия учителя неправомерными по отношению к своему ребёнку. Об этом она сообщила педагогу. В ответ учительница попросила женщину не кричать и не усугублять ситуацию.

«После произошедшего был зафиксирован факт обращения преподавателя в территориальную поликлинику в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала начальник городского управления образования Лариса Бебешко.