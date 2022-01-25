Москва, 25 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Блогер Катя Клэпопубликовала видео, в котором рассказала о своих планах на 2022 год. Ролик попал в тренды YouTube 25 января.

Скриншот видео на YouTube Катя Клэп

В выпуске Клэп призналась, что в её кабинете предстоит ремонт — комнату переоборудуют под детскую. «Уже летом мы будем ставить новые конвекторы, чтобы было теплее в комнате и переоборудовать его (кабинет — ИА REGNUM) в детскую. Изменения впереди», — говорит блогер.

Напоминаем, что Катя Клэп обручена с блогером BadComedian (Евгений Баженов). Об этом они сообщили в феврале 2021 года.