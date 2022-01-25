Барнаул, 25 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края 25 января известило о новом кадровом решении. Место ушедшего в отставку министра сельского хозяйства Александра Чеботаева занял его заместитель — Сергей Межин. Как сообщает официальный телеграм — канал региона, к своим обязанностям, согласно распоряжению губернатора Виктора Томенко, новый министр приступает с 26 января.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правительство Алтайского края

Из биографии Межина известно, что родился он 17 апреля 1977 года в г. Рубцовске Алтайского края. В 1999 году с отличием окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент». В 1999 году принят на работу в Главное управление сельского хозяйства и продовольствия администрации края в должности главного специалиста отдела рыночных отношений.

За период работы в Главном управлении сельского хозяйства замещал должности заместителя начальника отдела, начальника отдела управления объектами государственной собственности и реформирования АПК, начальника финансового отдела.

В марте 2010 года назначен на главную должность государственной гражданской службы края — заместителем начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края — начальником финансового отдела.

27 июня 2013 года получил должность заместителя начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, с 1 января 2017 года — заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2022 года команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко вновь претерпела изменения. Если в 2021 году чиновники её покидали по причине возбуждения уголовных дел, то начало 2022 года ознаменовалось не такими значительными причинами: в отставку по собственному желанию попросился министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ему присвоено звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

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