* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:07 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об аресте 40 человек, пытавшихся нелегально покинуть Афганистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани написал в Твиттере, что эти люди были арестованы 24 января при попытке нелегально вылететь за границу.

Самангани написал, что некоторые из мужчин были освобождены после «допроса», но женщины, чьи «гаранты» не явились, все ещё содержатся в женском следственном изоляторе.

Других подробностей не сообщается.