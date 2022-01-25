Киев, 25 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Для снижения напряженности вокруг Украины Верховной раде страны нужно в первую очередь заняться вопросами урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 25 января заявил сопредседатель фракции Рады партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время своего выступления в украинском парламенте.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Бойко

«Мы считаем, что вопрос мира должен быть первоочередным в работе Верховной рады. Украинский парламент должен продемонстрировать готовность к политическому урегулированию, сделать шаги по снижению напряжения», — сказал он.

Кроме того, Бойко напомнил, что оппозиционной фракцией еще в 2019 году был зарегистрирован в Раде проект постановления «О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий, восстановлению мира и имплементации Минских соглашений», который в случае его принятия может «уменьшить напряжение в стране и вокруг нее».

Также сопредседатель фракции ОПЗЖ уточнил, что украинскому парламенту не стоит затягивать с принятием необходимого законодательства, которое предусмотрено Минскими соглашениями и договоренностями в формате «нормандский четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина).

Помимо того, он добавил, что в случае, если Верховная рада не может этого сделать, ей стоит самораспуститься, чтобы дать возможность народу Украины избрать новый состав парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к международным организациям и мировому сообществу использовать все имеющиеся дипломатические средства для деэскалации ситуации на границе с Россией обратилась украинская Верховная рада.