Москва, , 15:03 — REGNUM Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновлён после аварии в энергосистемах трёх стран Центральной Азии— Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Об этом 25 января сообщили в компании «Интер РАО».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC), перебои были вызваны аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП из-за увеличения напряжения более чем на 100% по сравнению с номинальным уровнем на транзит электроэнергии по линии «Север-Восток-Юг Казахстана».

В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объём ограничений составляет порядка 1500 мВт.