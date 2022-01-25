Москва, , 15:03 — REGNUM К сожалению, для руководства Украины сейчас развязывание боевых действий против ДНР и ЛНР может представляться очень привлекательной идеей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае, если наступление окажется успешным, Зеленский сможет поднять свой рейтинг среди избирателей, что даст ему шансы на следующих выборах.

Возможно, украинских военных вдохновила победа Азербайджана в Нагорном Карабахе, и они надеются, что турецкие дроны и американские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) склонят чашу весов в их пользу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) долго готовились к реваншу, в регион стянуты большие силы, в то время как самопровозглашенные республики сейчас не имеют поддержки такого большого количества добровольцев из России и других стран, а самые известные командиры ополчения уничтожены.

К тому же, как и Саакашвили в 2008 году и организаторы переворота на Украине зимой 2014 года, те, кто планирует наступление, могут надеяться на то, что Россия не станет портить Олимпиаду в Китае силовыми операциями.

Хотя расчет этот несколько наивен. Китайская сторона прекрасно поймет, от кого в данном случае исходит инициатива, так что с пониманием отнесется, если президент России Владимир Путин отвлечется от церемонии открытия Зимних игр, чтобы отдать необходимые приказы. Но праздник Пекину всё-таки подпортят.

Вероятно, спасти республики может только вмешательство России, но этот сценарий Зеленского и его вашингтонских кураторов тоже устроит. Это позволит ему ввести военное положение, отменить выборы, выторговать дополнительную помощь Запада.

Правда, формальное введение военного положения будет означать запрет на получение финансирования от МВФ, но США никто не запретит помогать Киеву напрямую.

В то же время на фоне «русской агрессии» США смогут сплотить вокруг себя страны НАТО, затруднить экспорт российского газа в Европу.

Впрочем, простого нагнетания обстановки для этих целей вполне достаточно, так что сами США, возможно, не очень заинтересованы в реальном боевом столкновении.

Ведь получится, что они слили очередного союзника. Но Зеленский, как и Саакашвили в 2008 году, может играть собственную игру в надежде на то, что Россия не решится на открытое вступление в боевые действия.

Иначе сложно объяснить, зачем Украина, и без того не очень экономически и финансово благополучная, тратит огромные средства на переброску войск и маневры. Не исключено, что даже вариант с поражением на Донбассе в Киеве считают позитивным исходом для себя.

Сам собой снимется вопрос о выполнении Минских договоренностей, а расходы на АТО можно будет свернуть. Потеря же этих территорий и оформление отказа от претензий на них и Крым официальным соглашением по итогам войны откроет для Украины путь для вступления в НАТО — ведь у нее после этого не останется территориальных споров.

Но есть и ещё один серьезный риск — когда в регионе маневрируют крупные воинские подразделения, бойцов которых психологически накачивают на конфликт, бои могут начаться спонтанно — кто-то пересечет линию, кто-то неосторожно нажмет на спуск, остальные, не понимая, что происходит, решат, что противник пошел в атаку», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп.

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