Париж, 25 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа начинает расследование по факту «нарушения профессиональной тайны» после продажи через интернет радиоприемника, принадлежавшего выжившему в теракте в «Батаклане», передает BFM TV.

Эйфелева башня ночью. Париж. франция

Парижский хирург выставил на аукционе радиоприемник женщины, пострадавшей в результате теракта 13 ноября 2015 года, на сумму 2450 евро.

Через своего адвоката выжившая женщина заявила, что была «крайне шокирована» поступком врача.

Напомним, серия террористических атак произошла в Париже 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены взрыв возле стадиона в Сен-Дени и стрельба в концертном зале «Батаклан».