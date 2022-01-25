Мехико, 25 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Колумбии Франсиско Эчеверри встретил 24 января главу дипломатии Мексики Марсело Эбрарда, прибывшего в страну для участия в саммите Тихоокеанского альянса. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Felipe Restrepo Acosta Штаб-квартира МИД Колумбии. Дворец Сан-Карлос

25 января министр примет участие в третьем заседании Совета по стратегическим отношениям, где будут рассмотрены вопросы торговли, туризма и миграции. Во второй половине дня у мексиканского гостя запланирована встреча с главой МИД Колумбии Мартой Люсией Рамирес.

В завершении поездки 26 января Эбард примет участие в XVI саммите Тихоокеанского альянса, где Мексика станет временным председателем.