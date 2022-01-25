В Москве объявят победителей экологической премии The Oddekalv Prize

Москва, 25 января 2022, 15:43 — REGNUM 27 января 2022 года в 13:30 в пресс-центре REGNUM пройдёт торжественная церемония награждения в рамках номинаций 1-й Международной Экологической Премии имени Курта Оддекалва — The Oddekalv Prize.
В церемонии награждения победителей Премии примут участие номинанты из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Гренландии и России. Организаторами премии выступают природоохранная организация «Зеленые воины Норвегии» и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES.
Цель Премии — поиск, поощрение и продвижение независимых и талантливых экологов, разделяющих дух и убеждения великого борца за охрану окружающей среды Арктики Курта Вилли Оддекалва, который трагически погиб в начале 2021 года в норвежском Бергене.
Премия представлена тремя номинациями:
- ЭКО-прорыв — для независимых экологов, которые не только обращают внимание общественности на эко-проблемы Баренцева региона, но еще и предлагают уникальные и инновационные пути их решения.
- ЭКО-медиа — для журналистов-экологов, которые поднимают важные вопросы охраны окружающей среды и ищут конструктивные пути взаимодействия всех Евро-Арктических стран для их решения.
- ЭКО-селебритис — для деятелей культуры, известных медийных личностей стран Баренцева региона, которые активно содействуют экологическому движению и пропагандируют высокие эко-стандарты.
Право номинирования на Международную премию имени Курта Оддекалва предоставлено членам Оргкомитета премии и представителям семьи Курта Вилли Оддекалва.
Церемония пройдёт в онлайн-формате.
Начало мероприятия: в 13:30, регистрация участников с 13:00.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
Аккредитация СМИ: +7 (925) 159-51-49
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