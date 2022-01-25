Москва, 25 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. 27 января 2022 года в 13:30 в пресс-центре REGNUM пройдёт торжественная церемония награждения в рамках номинаций 1-й Международной Экологической Премии имени Курта Оддекалва — The Oddekalv Prize.

Иван Шилов ИА REGNUM В Москве объявят победителей экологической премии The Oddekalv Prize

В церемонии награждения победителей Премии примут участие номинанты из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Гренландии и России. Организаторами премии выступают природоохранная организация «Зеленые воины Норвегии» и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES.

Цель Премии — поиск, поощрение и продвижение независимых и талантливых экологов, разделяющих дух и убеждения великого борца за охрану окружающей среды Арктики Курта Вилли Оддекалва, который трагически погиб в начале 2021 года в норвежском Бергене.

Премия представлена тремя номинациями:

ЭКО-прорыв — для независимых экологов, которые не только обращают внимание общественности на эко-проблемы Баренцева региона, но еще и предлагают уникальные и инновационные пути их решения.

— для независимых экологов, которые не только обращают внимание общественности на эко-проблемы Баренцева региона, но еще и предлагают уникальные и инновационные пути их решения. ЭКО-медиа — для журналистов-экологов, которые поднимают важные вопросы охраны окружающей среды и ищут конструктивные пути взаимодействия всех Евро-Арктических стран для их решения.

— для журналистов-экологов, которые поднимают важные вопросы охраны окружающей среды и ищут конструктивные пути взаимодействия всех Евро-Арктических стран для их решения. ЭКО-селебритис — для деятелей культуры, известных медийных личностей стран Баренцева региона, которые активно содействуют экологическому движению и пропагандируют высокие эко-стандарты.

Право номинирования на Международную премию имени Курта Оддекалва предоставлено членам Оргкомитета премии и представителям семьи Курта Вилли Оддекалва.

Церемония пройдёт в онлайн-формате.

Начало мероприятия: в 13:30, регистрация участников с 13:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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