Кишинёв, 25 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Правительство Молдавии в 2021 году во время подписания контракта с Газпромом на поставку газа в Молдавию не предприняло необходимых действий для предотвращения энергетического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении депутатов парламента республики от Блока коммунистов и социалистов (БКС), которое на брифинге обнародовал депутат от БКС Олег Рейдман.

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По мнению авторов обращения, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и премьер-министр республики Наталья Гаврилица не начали вести переговоры о продлении контракта в августе, сразу после формирования правительства. Вместо этого они затянули вопрос до октября, когда срок контракта уже завершился.

«Условия получения газа были бы более мягкими, если бы господин Спыну и премьер-министр вели переговоры более последовательно, исходя из партнерских отношений», — отметил Рейдман.

В обращении от БКС также говорится, что вызывают опасения планы правительства закупать газ в других странах. Депутаты указали на то, что там цены будут выше, чем на российское топливо. Кроме того, они опасаются, что в этом случае будут созданы непрозрачные схемы закупок.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из РФ в Молдавию закончился в октябре 2021 года. Президент республики Майя Санду сделала ряд антироссийских высказываний и отказалась участвовать в переговорах о продлении контракта. В результате по новым условиям цена поставки газа в Молдавии стала зависеть от его стоимости на европейском рынке. В ноябре тариф для жителей республики подняли в 2,4 раза с учётом новых цен.