Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Выполнение ракетных ударов на максимальном отдалении отработает на юге России авиация Южного военного округа (ЮВО) в составе эскадрилий истребителей и многофункциональных бомбардировщиков. Об этом сообщили 25 января в пресс-службе округа.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-27

В настоящее время в Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Краснодарском крае проходит проверка боевой готовности, в которой задействованы 60 боевых машин. В проверке участвуют авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации Черноморского флота.

Эскадрильям истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34 предстоит отработать «взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января командующий войсками ЮВО Александр Дворников приступил к проверке боевой готовности соединений и воинских частей.

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