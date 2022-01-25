Москва, , 15:19 — REGNUM Предложение главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости создания агломераций в противовес Москве является рациональным и оправданным. Об этом 25 января заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

Московская городская агломерация NASA

«Касательно высказываний Кудрина могу сказать, что он абсолютно прав. Эта мысль давно зреет. Развивать регионы надо. Отдельные города выглядят сейчас намного привлекательнее, чем это было 5−10 лет назад», — сказала Оганова.

По её словам, в России однозначно необходимо вкладывать средства в развития регионов и создание новых агломераций. Это выгодно и с социальной, и с экономической точки зрения.

«На третий год проживания в условиях пандемии и ограничений, мы приходим к выводу, что это нужно и с экономической точки зрения — многие остаются у себя в регионах, очень много работы онлайн. Раньше все приезжали в Москву, а сейчас за счет оттока населения из Москвы в регионы идут финансовые потоки. Поэтому создание агломераций повысит качество жизни населения. Гораздо лучше жить и работать в Иркутске, чем жить в маленькой комнатке в Москве, ограничивая себя во всем, в чем только возможно», — сказала Оганова.

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