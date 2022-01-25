25 января 2022 | Время чтения 3 мин

Монархии Персидского залива договорились о создании единого фонда финансовой поддержки ливанской экономики, которая находится в глубоком кризисе. При посредничестве Франции Ливану удалось урегулировать отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ. Однако ценой помощи, которую обещают Ливану арабские монархии, может оказаться политическая независимость страны. Властям Ливана придётся сделать выбор между двумя стратегическими партнёрами: Ираном и Саудовской Аравией.

Джон Доу, , 16:06 — REGNUM В ноябре 2021 года в арабском мире разразился очередной дипломатический скандал. Министр информации Ливана Джордж Кардахи в одном из своих интервью позволил себе раскритиковать власти Саудовской Аравии и ОАЭ. Кардахи заявил, что арабские монархии несут ответственность за жертвы среди мирного населения Йемена. Также, министр заявил, что экономическая блокада Йемена не решает военных задач и по сути используется для террористических целей.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Позднее Кардахи заявил, что его слова были вырваны из контекста, а его личная позиция не отражает позиции правительства Ливана. Однако заявление стало причиной отзыва послов Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта из Бейрута. Монархии залива заморозили свои инвестиции в ливанскую экономику, что привело к кризису в стране и падению курса национальной валюты. Дипломатический кризис ещё более усугубил ситуацию в стране, добавившись к миграционному кризису (в Ливане проживают десятки тысяч беженцев из Сирии) и топливному кризису.

Саудовские власти негласно выдвинули «ультиматум» Ливану: любое урегулирование отношений — только после отставки Кардахи. Министр несколько раз отказывался покинуть пост, ссылаясь на то, что Ливан — это независимое государство, которое не обязано разделять взгляды партнёров на ряд вопросов региональной политики. Однако под давлением изнутри Ливана и из-за пределов страны — политик был вынужден оставить свой пост.

Министр информации Ливана Джордж Кардахи Georgekordahi.com

По информации ливанских СМИ, ключевую роль в разрешении кризиса сыграли власти Франции, выступившие посредником между Бейрутом и Эр-Риядом. Спустя неделю после отставки Кардахи в Саудовскую Аравию прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. По неофициальным данным, на переговорах в том числе обсуждалась ситуация в Ливане, а их итогом стало создание международного фонда финансовой помощи ливанской экономике. Позднее к Саудовской Аравии и Франции к фонду присоединились ОАЭ. Предположительно, в первую очередь фонд выделит деньги на поддержку ключевых отраслей ливанской экономики. Однако остаётся вопрос: какова цена этой помощи?

В англоязычных и арабоязычных СМИ, финансируемых властями Саудовской Аравии и ОАЭ, появились десятки публикаций с одним посылом: Ливан должен отказаться от дружеских отношений с Ираном. Также ливанцам предлагается очевидный выбор: саудовские доллары или поддержка движения «Хезболла».

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что ливанская партия «Хезболла» и её военизированное крыло являются элементом гибридной политики Ирана на Ближнем Востоке. Для этого заявления имеются определённые основания, поскольку «Хезболла» не скрывает своей солидарности с властями Ирана, открыто выступает против Израиля, а также США и их союзников на Ближнем Востоке.

В то же время «Хезболла» приняла самое активное участие в боях с ячейками группировок «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливане. Отряды «Хезболлы» занимались зачисткой горных хребтов Арсаль и Каламун на границе с Сирией, а впоследствии — взяли границу под защиту.

Поэтому правительство Ливана не может решиться на полный разрыв с «Хезболлой» — это сразу же скажется на безопасности страны. Хотя США и Саудовская Аравия обещают помочь армии Ливана и вооружить её для защиты страны от радикалов. Однако даже в таком случае расходы на содержание вооружённых сил лягут на ливанскую экономику, в то время как «Хезболла» обеспечивает себя самостоятельно.

Солдаты «Хезболлах» Khamenei.ir

Кроме того, «Хезболла» как политическая партия представлена в парламенте и правительстве Ливана. Должность спикера парламента занимает Набиль Берри — лидер близкой к «Хезболле» партии «Амаль». В этом смысле решающим фактором могут стать результаты грядущих в Ливане парламентских выборов. Но даже в таком случае разрыв отношений с «Хезболлой» станет очередной уступкой требованиям саудовцев.

Представители ряда ливанских политических партий считают, что ценой саудовских инвестиций может стать часть политической независимости Ливана.

И таким образом, ливанские власти могут оказаться перед сложным выбором: экономический кризис или отказ от суверенитета.