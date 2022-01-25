Владикавказ, , 15:00 — REGNUM В Северной Осетии объявлен розыск троих несовершеннолетних. Двое из пропавших детей девочки — Хубаева Диана и Хубаева Алана. Одной из них 16 лет, другой — 13. Еще один разыскиваемый — Даниэль Гаврилов, ему 15 лет. Все трое ушли из дома и не вернулись, сообщили 25 января в региональном управлении МВД.

Ребенок играет (сс) JESHOOTS.COM

«МВД по РСО-Алания разыскиваются сразу трое несовершеннолетних жителей города, которые ушли из дома, и по настоящее время их местонахождение неизвестно»,-говорится в сообщении ведомства.

Полиция приводит приметы несовершеннолетних и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подростков, сообщить об этом в МВД. При каких обстоятельствах пропали дети, не уточняется. В каких населенных пунктах они проживали, также не сообщили.