Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM Массовое отключение электроэнергии, произошедшее в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана, может быть следствием активного майнинга криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Сергей Дубенок. Комментируя возможные причины ЧП, он также отметил:

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«Судя по всему, отключение электроэнергии происходило в следующем порядке — Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Анализируя происходящую картину, мы можем сделать следующий вывод: скорее всего, блэкаут произошел из-за состояния сетей, которые обеспечивают электроснабжение этих стран. То есть здесь либо не сработала релейная защита, которая обеспечивает реакцию в случае каких-либо проблем на участке сети, и как следствие отключения стали происходить незапланированно. Либо релейная защита сработала штатно, но не сработали сами выключатели, которые должны были обесточить проблемные участки сети.

Аналогичная ситуация произошла в Москве около 15 лет назад на подстанции Чагино. Там релейная защита сработала правильно и вовремя, но автоматические выключатели не смогли разорвать электрическую дугу. Это произошло из-за экономии на самом аппарате, который не был рассчитан на такие высокие нагрузки. Такой вариант развития событий встречается часто.

Есть также версия, связанная не с состоянием сетей, а с ростом количества потребителей. За последние несколько лет в этих странах на самом деле наблюдалось активное развитие экономики. В этой связи можно предположить, что нагрузка на электросети существенно выросла. Кроме того, в этих странах, в первую очередь в Казахстане, активно проводится майнинг криптовалют, потребление электроэнергии при котором очень высоко.

Построены эти сети преимущественно в советские времена, а уровень квалификации обслуживающих организаций, финансирование эксплуатационных мероприятий, вероятно, были недостаточны. Как следствие, сети, работающие с перегрузкой, начали изнашиваться намного быстрее, чем предусмотренно проектной документацией, и их элементы начали выходить из строя.

Достаточно 8−10% нарушения межгосударственной сети, чтобы электростанции перестали справляться с той нагрузкой, которая на них локально ложиться. И они по цепочке начинают все отключаться. При этом в Казахстане еще отключилась 500-киловольтная ЛЭП, которая соединяет север и юг страны. Это повлекло невозможность передачи электроэнергии из России. То есть указанные регионы остались в ситуации, когда используется только локальная генерация, а генерирующие мощности оказались отрезаны от потребителей.

Выход из этого положения видится в том, что нужно более вдумчиво подходить к созданию новых и эксплуатации существующих сетей. Для этого нужно поднимать уровень эксплуатирующих организаций. В данном конкретном случае полное восстановление электроснабжения может занять до 48 часов».

Как сообщало ИА REGNUM,в Ташкенте (Узбекистан) из-за отключения электричества останавливали метро. Крупное отключение электроэнергии подтвердили в Министерстве энергетики Узбекистана. В министерстве энергетики Узбекистана подтвердили перебои с электричеством в Казахстане и Киргизии.

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