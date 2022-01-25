Омск, , 14:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» вернётся в Омск летом 2022 года. Об этом 25 января сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

«Арена Омск» до сноса Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Команда должна переехать летом в Омск и здесь же начать предсезонку», — сказал Крылов.

Напомним, с 2018 года «Авангард» проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за того, что «Арена-Омск» находилась в аварийном состоянии и была снесена.

Сейчас на месте старой арены возводится новый ледовый дворец.

Напомним, «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале плей-офф сезона 2020/21 команда обыграла московский ЦСКА.