Приштина, , 15:53 — REGNUM Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) 25 января опубликовала отчет, согласно которому Косово поднялось на три позиции в Индексе восприятия коррупции, что означает, что республика добилась скромных, но ощутимых успехов в борьбе с коррупцией.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Индекс восприятия коррупции — это показатель, который оценивает степень коррумпированности страны по шкале от 0 до 100, где 100 — абсолютно свободная от коррупции страна. Страны ежегодно ранжируются по степени восприимчивости к коррупции, на первом месте в рейтинге — самые коррумпированные страны. В настоящее время индекс Косово составляет 39, что на три выше, чем в 2020 году, когда его индекс составлял 36.

В России автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента».

За период с 2012 года по наше время 23 страны мира, включая США, Австралию и Канаду опустились на более низкие позиции в рейтинге.

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