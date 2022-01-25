Рязань, , 14:59 — REGNUM Обеспечить дворников качественным уборочным инвентарём и рассмотреть возможность увеличить им зарплату поручил на заседании 25 января губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обсуждался вопрос очистки от снега улиц и дворов в Рязани. Губернатор накануне вечером лично проинспектировал качество уборки и пообщался с дворником Алексеем Горошкиным, который работает в Дирекции благоустройства города более 10 лет.

«Человек в этой системе давно, видит ситуацию, что называется изнутри. Мне важно было услышать его мнение. И он обратил внимание на очень правильные вещи. Главные проблемы, по его словам, — не вывозится снег и хлипкий инструмент. Поэтому чистить дворы сложно, в том числе и с помощью техники. Я убеждён, при любом дефиците машин можно найти выход из положения, если правильно выстроить логистику и чётко выдерживать сроки: откуда, когда и какими силами вывозить снег с улиц Рязани. Темпы вывоза снега надо, конечно, ускорять», — сказал глава региона.

Заместителю председателя правительства Евгению Беленецкому и главе администрации Елене Сорокиной поручено проработать вопросы, которые касаются обеспечения дворников качественным уборочным инвентарём, а также возможностей увеличения зарплаты дворникам. Кроме того, необходимо привлекать дополнительные машины, которые могут предоставить по договоренности рязанские коммерческие организации.