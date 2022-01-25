Рязанский губернатор поручил обеспечить дворников инвентарём
Рязань, 25 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Обеспечить дворников качественным уборочным инвентарём и рассмотреть возможность увеличить им зарплату поручил на заседании 25 января губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обсуждался вопрос очистки от снега улиц и дворов в Рязани. Губернатор накануне вечером лично проинспектировал качество уборки и пообщался с дворником Алексеем Горошкиным, который работает в Дирекции благоустройства города более 10 лет.
Заместителю председателя правительства Евгению Беленецкому и главе администрации Елене Сорокиной поручено проработать вопросы, которые касаются обеспечения дворников качественным уборочным инвентарём, а также возможностей увеличения зарплаты дворникам. Кроме того, необходимо привлекать дополнительные машины, которые могут предоставить по договоренности рязанские коммерческие организации.