Минск, 25 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Александр Лукашенко провёл 25 января в президентском дворце совещание с делегацией белорусских учёных и рассказал им, как постсоветская республика состоялась самостоятельным государством, о подавлении массовых протестов 2020 года и о Великой Отечественной войне, которую он считает «не нашей». В своём выступлении он отметил, что «есть чем гордиться».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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В своём докладе он отметил, что за период его длительного правления (с 1994 года) удалось «сохранить науку в стране, оставшейся после распада Советского Союза с разваленной либеральными реформами экономикой и долгами». Он также сообщил, что «наука — фундамент нашей государственности».

«Белоруссия состоялась как независимое государство», — сообщил Лукашенко делегации белорусских учёных.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко «констатировал, что история белорусской науки пишется уже почти треть века».

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