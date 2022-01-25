Анкара, 25 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В настоящее время порядка полутора тысяч российских туристов могут ждать в стамбульском аэропорту вылета. Об этом 25 января рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

RainerPrang В аэропорту

«Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра как минимум до 13:00. По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24−25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Ломидзе указала, что в общей сложности в аэропорту Стамбула в результате снегопада было отменено свыше 700 рейсов. При этом, как ожидается, воздушная гавань столицы Турции возобновит работу после 13:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Узбекистане, где начато поэтапное восстановление подачи электроэнергии после массового сбоя, возобновили работу аэропорты республики.