Минск, 25 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 25 января в своём дворце принял делегацию белорусских учёных и вручил им государственные премии, дипломы академика и члена-корреспондента Национальной академии наук. Перед этим он пообщался с назначенным им председателем академии и осмотрел организованную во дворце выставку достижений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Например, Александру Лукашенко продемонстрировали разработки в сфере АПК — начиная от селекции семян и заканчивая переработкой и производством продуктов питания, в том числе в рамках импортозамещения», — сообщила президентская пресс-служба.

Несменяемому (с 1994 года) руководителю постсоветской республики, бывшему до этого председателем совхоза, представили селекцию саженцев, разработки в сферах водоочистки, производства проходческих машин, детали для ракетных комплексов, оборудование для лечения онкозаболеваний и трансплантации органов.

«Внимание Александра Лукашенко привлекла и продукция возрожденного производства лыж «Телеханы». Глава НАН Владимир Гусаков заверил, что по качеству отечественные лыжи сопоставимы с импортными, но отечественные разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. В планах в том числе разработать лыжи для спорта высоких достижений, — сказано в официальном сообщении. — Уделено внимание и гуманитарным наукам: Главе государства представлены несколько книг в области истории, философии, экологии».

После этого Лукашенко провёл совещание с делегацией учёных. В своём выступлении он традиционно обратился к теме политического кризиса 2020 года и представил свою версию необходимости подавления массового протестного выступления.

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