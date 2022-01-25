Кострома, 25 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Костромской области за последние три года значительно увеличилось количество мошенничеств с древесиной, выделяемой на строительство домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента лесного хозяйства региона Дмитрий Никулин.

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В настоящее время «одиноко проживающие» граждане и многодетные семьи могут заключать государственные договоры о рубке дерева для возведения жилья. Правила и нормативы закупки устанавливаются регионами. Стоимость древесины с земель лесного фонда в разы ниже, чем покупка того же объёма стройматериала у частной организации. Для сравнения, стоимость 200 кубических метров леса, добытых в рамках договора с лесничеством, составит около 50 тысяч рублей. Коммерсант возьмёт за такой же объём дерева вместе с услугами по спилу и доставке на место стройки около 1,5 млн рублей.

В октябре 2021 года в думу Костромской области был внесён закон, предлагающий сокращение нормативов заготовки. Сейчас одинокие и семейные костромичи могут заключать договоры о рубке для строительства жилья один раз в 30 лет. Кроме этого, определено количество материала, которое можно купить таким способом — для одиноких людей это 200 кубических метров для больших семей — 250 кубических метров. Поправками предлагается увеличить периодичность предоставления древесины до 50 лет, а также сократить норму на строительство дома до 150 кубических метров.

По мнению Дмитрия Никулина, одной из причин предлагаемых изменений стали участившиеся случаи мошенничества с государственной древесиной. За 2019 — 2021 годы в регионе зарегистрировали 132 случая нецелевого использования дерева. Это на треть больше, чем в предыдущие три года.

«В год мы одобряем около 300 заявлений на предоставление древесины. Если переложить эту цифру на три года и сравнить со случаями нецелевого использования, то получится что треть заявителей — мошенники. Это немало. За эти три года мы насчитали 30 млн неустойки с граждан. Только 356 тысяч из этой суммы костромичи вернули добровольно. Ещё 1,4 млн рублей удалось вернуть по постановлениям судов. Ещё 89 таких исков сейчас находятся в судах, и не всегда они встают на нашу сторону. К примеру, человек предоставляет справку о том, что он малоимущий, и дело заканчивается судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей», — сказал Никулин.

Специалисты департамента упоминают о том, что люди стали использовать лес как «платёжную систему». Кубометры материала, сэкономленные на строительстве жилья, нередко используются в качестве платы за услуги лесоповала и подвоза деревьев на площадку. Часть депутатов Костромской областной думы, в том числе Елена Шахова, Александр Плюснин и Сергей Галичев называют инициативу спорной. Они упомянули о том, что при фактическом соотношении строительного леса к остальному 200 кубометров едва хватает на возведение дома 7 на 8 метров. Второе чтение закона о внесении изменений в правила заготовки древесины состоится 27 января 2022 года.