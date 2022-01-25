В Архангельской области за сутки госпитализировали 134 ковид-пациента
Архангельск, 25 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 937 новых случаев заболевания COVID-19, 134 пациентам потребовалась госпитализация в стационары региона — это около 14% от общего числа выявленных случаев, сообщает региональное правительство.
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
Госпитализация
«Мы по-прежнему фиксируем серьезную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения: больше 80% тех, кто заболел COVID-19, проходят лечение на дому», — отметил глава областного минздрава Александр Герштанский.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области приостановили часть плановой медпомощи.