Архангельск, 25 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 937 новых случаев заболевания COVID-19, 134 пациентам потребовалась госпитализация в стационары региона — это около 14% от общего числа выявленных случаев, сообщает региональное правительство.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Госпитализация

«Мы по-прежнему фиксируем серьезную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения: больше 80% тех, кто заболел COVID-19, проходят лечение на дому», — отметил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области приостановили часть плановой медпомощи.