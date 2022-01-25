Тегусигальпа, , 14:50 — REGNUM Инаугурация новоизбранного президента Гондураса Сиомары Кастро состоится 27 января 2022 года. Гостями церемонии станут не только латиноамериканские политики, но и вице-президент США Камала Харрис. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса (сс)Didinono

Среди латиноамериканских гостей ожидается прибытие вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, избранного президента Чили Габриэля Борича, а также наиболее популярного кандидата в президенты Бразилии Луса Лулу да Силва и экс-главы Боливии Эво Моралеса.

Член переходной правительственной комиссии Яри Диксон заявил, что «Гондурас возвращается к международному признанию, мы не должны упускать эту возможность. Мировое сообщество снова видит в нас цивилизованную страны, которая стремится к демократии».

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