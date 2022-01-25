Нили, Афганистан, 25 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Активистки за права женщин в афганской провинции Дайкунди выступили с протестами против несправедливого распределения гуманитарной помощи в провинции. Женщины заявляют, что помощь распределяется несправедливо по признаку «этнической и языковой принадлежности».

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

Наджиба Ахмади, одна из участниц протеста, сообщила газете «8 Собх», что четыре женщины были вынуждены протестовать в помещении под лозунгом: «Почему женщины, лишённые кормильца, не получают международную гуманитарную помощь?»

По её словам, помощь в этой провинции распределяется между власть имущими, посредниками и по несправедливым принципам, а нуждающиеся не включаются в списки распределения.

Участницы протеста призвали к справедливому распределению гуманитарной помощи, а также обратились с призывом к международным агентствам по оказанию помощи внимательно следить за распределением помощи в провинциях.

Жители других провинций Афганистана уже раскритиковали несправедливое распределение гуманитарной помощи.