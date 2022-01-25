Москва, , 14:44 — REGNUM В последние дни рубль активно слабел по двум причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Валюты epSos.de

«Во-первых, из-за нагнетания негатива на теме возможного вторжения России в Украину, на что Запад пригрозил жесткими санкциями с серьезными экономическими последствиями.

Во-вторых, курс рубля снижается также за счет повышенных объемов покупки валюты в январе (в рамках бюджетного правила).

Чтобы ослабить давление на рубль, который и так сейчас стоит необоснованно низко относительно фундаментальных факторов, и было принято решение на время прекратить скупку валюты на внутреннем рынке.

Решение было принято для того, чтобы «повысить предсказуемость действий денежный властей и снижения волатильности рынков», как следует из официального заявления на сайте ЦБ РФ.

Также регулятор отметил, что он следит за состоянием валютных рынков и «имеет достаточно инструментов против угроз финансовой стабильности».

Если рассматривать причину «угрозы стабильности», то, конечно же, это довольно напряженная ситуация между Россией и Западом на фоне возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Из-за этого аппетит к риску среди инвесторов значительно упал, а российская валюта как представитель рисковых активов заметно ослабла.

В этом случае для некоторой поддержки российской валюты и было принято решение на время прекратить покупку валюты на внутреннем рынке, поскольку повышенные объемы покупки валюты Минфином в январе создавали дополнительное давление на курс рубля.

Прекращение покупки валюты в рамках бюджетного правила косвенно укрепит рубль, а также снизит волатильность курса рубля, которая увеличивается в периоды турбулентности и роста геополитических рисков.

В целом же бюджетное правило нужно для того, чтобы снизить зависимость бюджета и курса национальной валюты от колебаний цен на нефть и используется во многих нефтедобывающих странах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках.

Читайте также: Центробанк России приостановил покупку иностранной валюты